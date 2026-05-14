Carla Perez e Xanddy - Reprodução / Instagram

Carla Perez e Xanddy Reprodução / Instagram

Publicado 14/05/2026 13:33

Rio - O cantor Xanddy relembrou um episódio delicado que viveu nos bastidores da música no início dos anos 2000. Durante participação no podcast “Pulse”, o artista afirmou que sofreu pressão de um executivo de gravadora para colocar um fim no relacionamento com Carla Perez, com quem está junto até hoje.

Segundo Xanddy, a justificativa usada pelo empresário era de que sua imagem como homem solteiro teria mais apelo comercial junto ao público feminino. “Muita gente não queria a gente junto porque entendia que eu solteiro valia muito mais do que com uma mulher considerada símbolo sexual”, declarou.

O cantor contou que chegou a ser chamado para uma conversa reservada com o então presidente da gravadora, pessoa que, segundo ele, tinha relação próxima com Carla Perez e com o grupo É o Tchan. “Então as mulheres comprariam muito mais meus discos... Tem umas conversas dessas da galera do passado aí, né? De um monte de gente... De Roberto, de Fábio Jr., de uma galera. Tem umas conversas bem fortes. E eu fui convidado à sala do presidente da gravadora que ela [Carla Perez], inclusive, considerava padrinho, cuidou do É o Tchan... Isso é legal falar”, afirmou.

Na sequência, Xanddy relatou detalhes do encontro e disse que ficou incomodado com a forma como o assunto foi conduzido. “Entrei na sala dele e a gente já estava em meado de 2000, tudo acontecendo. Essa pessoa me chamou, me contou algumas histórias dessa turma das antigas, de como funcionava o negócio: ‘Você não pode!’. Inclusive usou termos baixíssimos assim, ridículo. ‘Você tem que mexer tal coisa para as mulheres’, ‘Você tem que fazer tal coisa’. Foi horrível a conversa”, disse.

Apesar da pressão, o artista afirmou que decidiu manter sua relação com Carla Perez e rebateu o executivo ainda durante a conversa. “E eu, na minha personalidade, que me trouxe até aqui, escutei a conversa inteira, ouvi tudo. Quando terminou tudo, eu levantei: ‘Mas deixa eu falar uma parada para você... Na minha vida, na parte pessoal, aí ninguém diz o que eu tenho que fazer ou não fazer porque aí é uma opção minha’”, contou.

Xanddy e Carla Perez se conheceram em 1999, durante um show do cantor. O casal segue junto desde então e tem dois filhos: Camilly Victoria, de 24 anos, e Victor Alexandre, de 22.