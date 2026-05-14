Carol Lekker negou romance com Luiz Mesquita - Reprodução/Instagram

Carol Lekker negou romance com Luiz Mesquita Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2026 16:53

Rio - Carol Lekker se manifestou nesta quinta-feira (14) sobre os rumores de um envolvimento amoroso com Luiz Otávio Mesquita. A integrante do "Fofocalizando", do SBT, integrou o elenco do reality show "A Fazenda 17" junto do lutador.

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A miss bumbum esclareceu a situação durante conversa com Dudu Camargo e Saory Cardoso no "Link Podcast Show". "Gente, é mentira. Eu não dormi com o Mesquita, realmente eu dormi com alguém, mas não foi com o Mesquita. Deus que me livre! Ele é gente boa, meu amigo, mas não ficaria com o Mesquita", afirmou.

Segundo Carol, o contato com o ex-colega de confinamento aconteceu durante gravação na emissora da família Abravanel. "A gente só fez um conteúdo lá na Copinha do SBT. Ele não é ruim de coração, é um cara bom e o que a gente viveu na 'Fazenda' fica por lá mesmo. Até porque ele não me fez mal", disse ela.