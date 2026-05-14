Yasmin Brunet ficou com marcas roxas na perna devido ao problema de saúde Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet exibe hematomas do lipedema: 'Do nada'
Modelo desabafou sobre impactos da doença em seu cotidiano
Diogo Nogueira atualiza estado de saúde após alta
Cantor foi diagnosticado com laringite bacteriana grave
Elenco se reúne na festa de lançamento de 'Quem Ama Cuida'
Novela substituirá 'Três Graças' no horário nobre da TV Globo
Brunna Gonçalves e Ludmilla celebram 1 ano da filha: 'Maior presente'
Dançarina mostrou surpresa preparada junto com a mulher nesta quinta-feira (14)
Mariana Rios fala sobre dificuldades no pós-parto do primeiro filho
Atriz relatou dores para amamentar Palo, fruto da relação com Juca Diniz
Fabio Porchat ironiza votação para título de 'persona non grata': 'Enche meu peito de orgulho'
Aprovada na CCJ, proposta vai para o plenário da Alerj
Leonardo surpreende João Guilherme ao revelar se faria cena de nudez em filme
Pai e filho se divertiram ao comentar sobre 'O Rei da Internet', nova trama de João Guilherme
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.