Yasmin Brunet ficou com marcas roxas na perna devido ao problema de saúde - Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet ficou com marcas roxas na perna devido ao problema de saúde Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2026 15:49

Rio - Yasmin Brunet, de 37 anos, desabafou nesta quinta-feira (14) sobre os novos hematomas que apareceram em suas pernas devido ao lipedema, doença inflamatória que causa acúmulo de gordura. A modelo recebeu o diagnóstico em 2024.

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"Ter lipedema é saber que você vai ter hematomas do nada", escreveu nos Stories. Em outra publicação, ela brincou sobre a rotina da condição. "POV: um dia normal de lipedema".