Yasmin Brunet ficou com marcas roxas na perna devido ao problema de saúde Reprodução/Instagram

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Rio - Yasmin Brunet, de 37 anos, desabafou nesta quinta-feira (14) sobre os novos hematomas que apareceram em suas pernas devido ao lipedema, doença inflamatória que causa acúmulo de gordura. A modelo recebeu o diagnóstico em 2024.
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Yasmin Brunet mostrou hematomas nas pernas causados pelo lipedema - Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet - Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostra antes e depois após perder 25 kg - Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ficou com marcas roxas na perna devido ao problema de saúde - Reprodução/Instagram
"Ter lipedema é saber que você vai ter hematomas do nada", escreveu nos Stories. Em outra publicação, ela brincou sobre a rotina da condição. "POV: um dia normal de lipedema".
Em abril, Yasmin contou que eliminou 25 kg durante o processo de tratamento. Segundo a modelo, a virada aconteceu quando passou a focar no controle da inflamação e em ajustes na alimentação. "Tenho questões alimentares, vocês sabem, mas hoje não entro mais em desespero", disse na época.  