Zuri, filha de Brunna Gonçalves e Ludmilla, completou 1 ano - Reprodução/Instagram

Zuri, filha de Brunna Gonçalves e Ludmilla, completou 1 ano Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2026 19:56

Rio - Ludmilla e Brunna Gonçalves comemoraram o aniversário de 1 ano da filha, Zuri, nesta quinta-feira (14). Em vídeo nas redes sociais, a cantora e a dançarina aparecem cantando parabéns na porta do quarto da bebê com um bolo decorado e vela.

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"Há um ano Deus nos apresentou o amor mais puro, mais intenso e mais transformador que já sentimos na vida! Há um ano descobrimos um novo sentido pra tudo. Filha, você mudou a nossa vida por inteira com o seu olhar, com esse sorriso, com esse jeitinho...você chegou e transformou o nosso mundo em um lugar mais leve, mais bonito e cheio de amor", afirmaram na legenda.

O casal relembrou o primeiro momento com a menina após o nascimento nos Estados Unidos. "Parece que foi ontem que estávamos te pegando no colo pela primeira vez e hoje olhamos pra você crescendo, inteligente, descobrindo o mundo, se desenvolvendo, criando a sua própria personalidade...é impossível mensurar o tamanho do amor que sentimos por você!"

"Você é o nosso maior presente, fruto do nosso amor, nossa oração respondida, nosso pedacinho do céu aqui na terra! Feliz um aninho, filha! Que a sua vida seja sempre cercada de amor, proteção, felicidade e luz! E que você não se esqueça nunca que enquanto nós existirmos, você terá sempre em nós o colo mais seguro do mundo! Suas Mamães te amam infinito", acrescentaram.