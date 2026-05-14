MC Ryan SP e a namorada, Giovanna Reprodução / Instagram
No registro, Giovanna sorri enquanto recebe um beijo do artista. Na legenda, Ryan usou emojis de choro para marcar o reencontro com a família depois do período detido.
Em outra publicação, a filha do casal apareceu usando uma camiseta com a imagem do cantor e mensagens de apoio. A peça trazia a frase: “MC não é bandido”. Na sequência, o funkeiro escreveu: “Não sou bandido, não sou faccionado, só quero cuidar da minha família e cantar funk”.
MC Ryan SP havia sido preso no dia 15 de abril. Semanas depois, ele foi transferido para a Penitenciária II de Mirandópolis, no interior de São Paulo, no contexto da Operação Narco Fluxo.
A soltura aconteceu após a Justiça Federal conceder habeas corpus ao artista. A decisão foi assinada pela desembargadora Louise Filgueiras, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), na quarta-feira (13).
Apesar da liberação, o cantor seguirá respondendo ao processo em liberdade enquanto as investigações continuam.
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