MC Ryan SP e a namorada, Giovanna - Reprodução / Instagram

MC Ryan SP e a namorada, Giovanna Reprodução / Instagram

Publicado 14/05/2026 16:05

Rio - MC Ryan SP reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (14), poucas horas após deixar a prisão por decisão da Justiça Federal. O cantor publicou uma foto ao lado da namorada, Giovanna Roque, mãe de sua filha Zoe, em um momento de carinho dentro de uma van.



No registro, Giovanna sorri enquanto recebe um beijo do artista. Na legenda, Ryan usou emojis de choro para marcar o reencontro com a família depois do período detido.



Em outra publicação, a filha do casal apareceu usando uma camiseta com a imagem do cantor e mensagens de apoio. A peça trazia a frase: “MC não é bandido”. Na sequência, o funkeiro escreveu: “Não sou bandido, não sou faccionado, só quero cuidar da minha família e cantar funk”.



MC Ryan SP havia sido preso no dia 15 de abril. Semanas depois, ele foi transferido para a Penitenciária II de Mirandópolis, no interior de São Paulo, no contexto da Operação Narco Fluxo.



A soltura aconteceu após a Justiça Federal conceder habeas corpus ao artista. A decisão foi assinada pela desembargadora Louise Filgueiras, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), na quarta-feira (13).



Apesar da liberação, o cantor seguirá respondendo ao processo em liberdade enquanto as investigações continuam.