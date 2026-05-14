Maurício Mattar - Divulgação

Maurício MattarDivulgação

Publicado 14/05/2026 15:07

Rio - O ator Maurício Mattar está de volta à teledramaturgia da TV Globo. Após cerca de duas décadas afastado das novelas da emissora, o artista integra o elenco de “Por Você”, nova novela das 19h com estreia prevista para agosto. Na trama, ele interpreta o empresário Gilberto Junqueira.

Escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, com direção artística de André Câmara, a produção marca o retorno de Maurício às novelas do canal desde “O Profeta” (2006/2007), seu último trabalho na Globo.

Animado com a nova fase da carreira, o ator celebrou o reencontro com a dramaturgia da emissora. “Feliz pela história, feliz pelo personagem e feliz por voltar à teledramaturgia com colegas tão especiais que respeito e admiro muito”, afirmou.

Com uma trajetória consolidada na televisão brasileira, Maurício Mattar se destacou ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000 por personagens intensos, românticos e também antagonistas marcantes. O ator construiu uma carreira ligada a novelas de grande audiência, o que fez dele um dos rostos mais populares da dramaturgia nacional.

Sua estreia na TV Globo aconteceu em 1985, em "Roque Santeiro". Na trama, viveu João Ligeiro, personagem que abriu caminho para uma sequência de trabalhos de destaque na emissora.

Entre as novelas mais lembradas de sua carreira está "A Viagem" (1994), em que interpretou Téo, um dos personagens centrais da história. O papel ganhou popularidade por conta dos conflitos emocionais e das relações intensas retratadas ao longo da trama.

Maurício também esteve em produções como "Rainha da Sucata" (1990), "Pedra sobre Pedra" (1992) e "O Fim do Mundo" (1996). Já em "A Padroeira" (2001), encarou o primeiro grande vilão de sua trajetória na televisão ao interpretar Dom Fernão de Avelar.

No remake de "O Profeta", deu vida a Henrique Nogueira, personagem descrito como sedutor, ambicioso e mulherengo. O trabalho marcou sua última participação em novelas da Globo antes da atual retomada.

