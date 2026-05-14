Mariana Rios relatou problemas após o nascimento do primeiro filho - Reprodução/YouTube

Mariana Rios relatou problemas após o nascimento do primeiro filho Reprodução/YouTube

Publicado 14/05/2026 18:59

Rio - Mariana Rios comentou os desafios após o nascimento de Palo, de 4 meses, primeiro filho com o empresário Juca Diniz. Em participação no "MaterniDelas", a atriz de 40 anos falou sobre os problemas que enfrentou durante amamentação do bebê.

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"Ele não pegava meu peito. Pegou só um e de uma forma errada. Quando deixei o hospital, estava com o bico machucado. Passaram quatro consultoras de amamentação até que acertei com uma. Ela chegou na minha casa, ficou cinco horas comigo, ordenhando meu seio. Era eu e o bebê chorando", relatou.

A artista também sofreu uma inflamação no tecido mamário, o que dificultou ainda mais o processo. "Dois meses depois tive mastite com febre e muita dor. Precisei tomar antibiótico e nesse ponto, já estava com a cabeça trabalhada: se tivesse que dar fórmula para o meu filho tomar, a consciência estava tranquila que havia feito o que pude. Eu precisava estar bem para ele estar bem".

Mariana destacou a alegria com a maternidade apesar dos problemas enfrentados no pós-parto. "Voltei a ser criança. Converso com ele como se fosse uma. Agora eu presto atenção em tudo! Nos passarinhos, nos cachorros do parque...Na hora que coloquei o pezinho dele na piscina, ele abriu os olhinhos de felicidade", contou.