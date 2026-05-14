Ferrugem pede Thaís Vasconcellos em casamentoReprodução / Instagram
O cantor também colocou em palavras o que vive com Thaís desde o começo da relação. “Eu só posso agradecer a Deus e a você por ter sido tão transformadora com seu amor e fazer de mim o cara mais apaixonado”, afirmou. No fim da mensagem, completou: “Feliz aniversário de casamento, mulher da minha vida”.
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A postagem veio na sequência de outro momento recente do casal. Na terça-feira (12), dia em que Thaís completou 32 anos, Ferrugem se ajoelhou diante da mulher durante uma comemoração em família e fez um novo pedido de casamento. Ao contar o que tinha preparado, o cantor explicou que queria realizar com ela um desejo antigo. “Saiu o pedido de casamento do jeito que você sempre sonhou e merecia”, escreveu. Segundo ele, a nova cerimônia já tem data: 14 de maio de 2027, no mesmo dia em que os dois oficializaram a união pela primeira vez.
No texto publicado após o pedido, Ferrugem também explicou por que quis repetir esse gesto mesmo depois de oito anos de casamento. “Sei que pra nossa vida ser completa faltava o pedido e uma cerimônia à altura do nosso amor e agora vai acontecer”, disse. Thaís respondeu nos comentários: “Foi tudo perfeito. Você é o amor da minha vida!!!!”.
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Na publicação desta quinta, a influenciadora voltou a comentar a homenagem do marido. “Essas fotos e esse dia nunca vou esquecer, foi abençoado. Amo viver a vida com você e cada capítulo da nossa história me enche de vida! Amor pra vida toda”, escreveu.
Ferrugem e Thaís Vasconcellos começaram a se relacionar em 2017. Na época, o cantor já era pai de Júlia, de seu primeiro casamento. Depois, os dois tiveram Sophia e Aurora.
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