Ferrugem pede Thaís Vasconcellos em casamento - Reprodução / Instagram

Ferrugem pede Thaís Vasconcellos em casamentoReprodução / Instagram

Publicado 14/05/2026 12:20

Rio - Ferrugem voltou a se declarar para Thaís Vasconcellos, nesta quinta-feira (14), dia em que os dois completam 9 anos de relação. Casados no civil há 8, eles vivem uma nova fase da história juntos, marcada por um novo pedido de casamento feito pelo cantor dois dias antes, durante a comemoração de aniversário da influenciadora.

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Na publicação mais recente, Ferrugem compartilhou fotos antigas do casal na cama e explicou o motivo da escolha. “Essas fotos me fazem lembrar de um dos momentos mais gostosos que vivemos juntos. Essa foi a primeira vez que dormimos juntos e hoje dormimos juntos todas as noites”, escreveu. Em seguida, disse que a sensação continua a mesma. “Ainda sinto a mesma sensação gostosa que seu cheiro, pele, respiração e tudo que tem em você me traz.”



O cantor também colocou em palavras o que vive com Thaís desde o começo da relação. “Eu só posso agradecer a Deus e a você por ter sido tão transformadora com seu amor e fazer de mim o cara mais apaixonado”, afirmou. No fim da mensagem, completou: “Feliz aniversário de casamento, mulher da minha vida”.







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A postagem veio na sequência de outro momento recente do casal. Na terça-feira (12), dia em que Thaís completou 32 anos, Ferrugem se ajoelhou diante da mulher durante uma comemoração em família e fez um novo pedido de casamento. Ao contar o que tinha preparado, o cantor explicou que queria realizar com ela um desejo antigo. “Saiu o pedido de casamento do jeito que você sempre sonhou e merecia”, escreveu. Segundo ele, a nova cerimônia já tem data: 14 de maio de 2027, no mesmo dia em que os dois oficializaram a união pela primeira vez.



No texto publicado após o pedido, Ferrugem também explicou por que quis repetir esse gesto mesmo depois de oito anos de casamento. “Sei que pra nossa vida ser completa faltava o pedido e uma cerimônia à altura do nosso amor e agora vai acontecer”, disse. Thaís respondeu nos comentários: “Foi tudo perfeito. Você é o amor da minha vida!!!!”.

A postagem veio na sequência de outro momento recente do casal. Na terça-feira (12), dia em que Thaís completou 32 anos, Ferrugem se ajoelhou diante da mulher durante uma comemoração em família e fez um novo pedido de casamento. Ao contar o que tinha preparado, o cantor explicou que queria realizar com ela um desejo antigo. “Saiu o pedido de casamento do jeito que você sempre sonhou e merecia”, escreveu. Segundo ele, a nova cerimônia já tem data: 14 de maio de 2027, no mesmo dia em que os dois oficializaram a união pela primeira vez.No texto publicado após o pedido, Ferrugem também explicou por que quis repetir esse gesto mesmo depois de oito anos de casamento. “Sei que pra nossa vida ser completa faltava o pedido e uma cerimônia à altura do nosso amor e agora vai acontecer”, disse. Thaís respondeu nos comentários: “Foi tudo perfeito. Você é o amor da minha vida!!!!”.