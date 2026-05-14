Alvaro e Camila Loures - Reprodução / Instagram

Alvaro e Camila Loures Reprodução / Instagram

Publicado 14/05/2026 11:43 | Atualizado 14/05/2026 11:44

Rio - Uma participação no podcast "Podcats" colocou Camila Loures e Alvaro no centro de uma discussão das redes sociais nesta quarta-feira (13). O episódio, que começou com uma conversa sobre emagrecimento e mudanças físicas, terminou em troca de acusações, pedidos de desculpas e novos vídeos publicados pelos influenciadores.

A situação aconteceu durante um bate-papo comandado por Camila Loures e Mari Menezes. Em determinado momento, enquanto o trio comentava sobre sobrepeso e aparência, Alvaro relembrou um clipe antigo de Loures gravado em uma embarcação e disparou: “Era uma lancha em cima da outra”.

Camila rebateu imediatamente e afirmou que o influenciador já teria participado de conversas com outros criadores de conteúdo para zombar dela e de vídeos antigos publicados na internet. O trecho viralizou rapidamente nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas.

Depois da repercussão, Camila explicou que apenas reagiu ao constrangimento causado pela fala do amigo. Pouco tempo depois, Alvaro apareceu nas redes sociais para apresentar sua versão da história. O influenciador disse que entrou na brincadeira porque o tema sobre emagrecimento já fazia parte da conversa no podcast. “Se você se sentiu ofendida, peço desculpas. Na minha cabeça eu tinha liberdade para brincar com você sobre isso, mas pelo visto vi que não”, declarou.

Alvaro também negou a existência de um suposto grupo de influenciadores criado para debochar de Camila Loures. “Em nenhum momento a gente se reunia pra ver os clipes dela. Você é quem? A Britney Spears?”, ironizou.

Segundo ele, o vídeo antigo apenas circulou entre amigos e acabou virando motivo de piada na ocasião. O criador de conteúdo ainda afirmou que evitava participar de conteúdos com Camila porque considerava que ela ultrapassava limites em algumas conversas públicas. De acordo com Alvaro, ele só aceitou o convite para o podcast por causa de Mari Menezes.

O influenciador também acusou Camila de tentar prejudicá-lo publicamente após a repercussão do episódio. “Não esperava profissionalismo da parte da Camila”, afirmou.

Após os vídeos publicados por Alvaro, Camila Loures voltou às redes sociais para rebater as declarações. A youtuber afirmou que o influenciador estaria incentivando comentários ofensivos sobre seu antigo corpo ao destacar mensagens debochadas em suas publicações. “Onde que é normal um homem falar do corpo de uma mulher? Zombando, humilhando, a troco de nada?”, questionou.

Apesar da crítica, Camila disse que aceitou o pedido de desculpas do influenciador e negou qualquer tentativa de cancelamento. “Eu não estou tentando te cancelar. Tudo começou com você me zombando, lá atrás. Depois no podcast. Depois com meme no TikTok. A real foi que você que tava me humilhando. Eu só respondi.”

A resposta da influenciadora provocou uma nova sequência de vídeos de Alvaro. O criador de conteúdo voltou a afirmar que Camila iniciou o assunto sobre emagrecimento durante o programa. “Você também é uma ex-obesa. Se você não aceita isso, você é uma ex-obesa”, declarou.

Alvaro ainda criticou o que chamou de tentativa de transformar o episódio em uma discussão sobre homens comentando corpos femininos. “Não venha levantar pauta de militância porque foi você quem começou falando do meu corpo. Para de ser sonsa, menina.”

O influenciador também relembrou que enfrentou problemas relacionados ao peso no passado e negou ter feito a piada com intenção de humilhar Camila. “Eu não ria do seu corpo. Eu era muito maior do que você. Maior que a família Loures inteira. Não tenho vergonha de falar disso.”

Por fim, Alvaro voltou a dizer que acredita existir uma tentativa de cancelamento contra ele após a repercussão do podcast. “Você querendo dizer que não teve intenção de me cancelar trazendo esse assunto no podcast, você teve. Eu não fixei comentário nenhum. Essa culpa eu não carrego.”

Ele ainda afirmou que pretende responder publicamente caso Camila publique novos vídeos sobre o assunto. “Eu dou tudo para não entrar numa briga, mas eu dou tudo para sair como certo. Só sossego se eu sair como certo.”