Ary Mirelle - Reprodução do Instagram

Ary MirelleReprodução do Instagram

Publicado 14/05/2026 08:31

Rio - De biquíni, Ary Mirelle mostrou as mudanças no corpo depois das gestações de Joaquim, de 8 meses, e Jorge, de 2 anos, frutos do relacionamento com João Gomes. A influenciadora também comentou, em vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (13), o processo de emagrecimento e apontou a insegurança de realizar cirurgias estéticas.

"Esse é meu corpo pós duas gestações (uma em cima da outra, praticamente, sendo um parto normal e outro, cesárea). Tenho diástase, flacidez, estrias e estou cuidando disso cada dia que passa", iniciou Ary, que detalhou a mudança de hábitos nos últimos 30 dias.

"Fiquei um mês sem açúcar. Comecei do dia 13 de abril e termino hoje (mas vou fazer mais 3 dias pois dei um deslize). Fiz jejum intermitente todos os dias de 16/17 horas, equilibrei a dieta e comi melhor esses dias. Fiz cardio, treino, esporte", listou.

Na publicação, ela também destacou que não pretende fazer cirurgias. "Tenho medo e sou um pouco insegura, então vou me esforçar um pouquinho para melhorar meu corpo. Sei que não é 100% mas sinto que meu corpo desinflamou muito nesses dias".



Ary, por fim, comentou a perda de peso e incentivou as seguidoras. "Sei que pra muitos é fácil falar que tomei algo (tudo bem, isso é sinal que está dando certo), ou tentar diminuir meus esforços. Mas sei o quanto estou me esforçando, abdicando de algumas coisas que gosto pra me sentir bem. Lembrando também que meu filho só tem 8 meses, então tudo é um processo, ainda não tem nem um ano que uma criança saiu de mim. Não desistam nunca. Continuem tentando. Ver seus esforços dando resultado, é a melhor parte nisso tudo".

