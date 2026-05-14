Shakira, Madonna e o grupo sul-coreano BTSRafael Catarcione / Prefeitura do Rio / Reprodução do Instagram
"Pela primeira vez na Copa do Mundo da FIFA, o Show do Intervalo apoia o Fundo Global de Educação Cidadã da FIFA, uma iniciativa histórica que busca arrecadar US$ 100 milhões para ampliar o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo. Ao longo do torneio, US$ 1 de cada ingresso vendido para os jogos da Copa do Mundo da Fifa 2026™ será doado ao Fundo", complementa.
The world's biggest stage. An even bigger purpose. On July 19, the FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show is coming to New York New Jersey Stadium, featuring superstars @Madonna , @shakira , and @bts_bighit , curated by @coldplay ‘s Chris Martin!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 14, 2026
A FIFA World Cup first, the… pic.twitter.com/OblQmXTW1M