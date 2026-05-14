Shakira, Madonna e o grupo sul-coreano BTS - Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio / Reprodução do Instagram

Shakira, Madonna e o grupo sul-coreano BTSRafael Catarcione / Prefeitura do Rio / Reprodução do Instagram

Publicado 14/05/2026 09:36

Rio - Shakira, Madonna e o grupo sul-coreano BTS serão as atrações do show do intervalo da Final da Copa do Mundo, marcada para o dia 19 de julho, no New Jersey Stadium, em Nova York. O espetáculo terá a curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay. O anúncio da apresentação foi feito pela Fifa, nesta quinta-feira (14), nas redes sociais.

"O maior palco do mundo. Um propósito ainda maior. No dia 19 de julho, o show do intervalo da final da Copa do Mundo da FIFA 2026™ chega ao New York New Jersey Stadium, com superestrelas: Madonna, Shakira e BTS, sob curadoria de Chris Martin, do Coldplay!", diz a publicação.



"Pela primeira vez na Copa do Mundo da FIFA, o Show do Intervalo apoia o Fundo Global de Educação Cidadã da FIFA, uma iniciativa histórica que busca arrecadar US$ 100 milhões para ampliar o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo. Ao longo do torneio, US$ 1 de cada ingresso vendido para os jogos da Copa do Mundo da Fifa 2026™ será doado ao Fundo", complementa.