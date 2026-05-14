Jojo TodynhoReprodução do Instagram

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Rio - Jojo Todynho passou por um susto durante a aula de equitação, nesta quarta-feira (13). A influenciadora digital levou uma cabeçada de um cavalo e ficou ferida. Em vídeo publicado no Instagram Stories, ela contou que a boca ficou "toda arrebentada". 
"Primeira cabeçada do cavalo. Tomei, boca toda arrebentada", afirmou ela, mostrando os ferimentos. "É assim mesmo. Nunca empinei de moto, mas empinei de cavalo. Vou guardar (essa experiência) para sempre", completou.
Recentemente, Jojo se envolveu em uma confusão com Malévola. Depois das trocarem acusações e ameaças nas redes sociais, a dona do hit 'Que tiro foi esse' prestou queixa contra a influenciadora, que se desesperou com a possibilidade de ser presa.
 