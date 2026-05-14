Jojo Todynho - Reprodução do Instagram

Jojo TodynhoReprodução do Instagram

Publicado 14/05/2026 07:46

Rio - Jojo Todynho passou por um susto durante a aula de equitação, nesta quarta-feira (13). A influenciadora digital levou uma cabeçada de um cavalo e ficou ferida. Em vídeo publicado no Instagram Stories, ela contou que a boca ficou "toda arrebentada".

"Primeira cabeçada do cavalo. Tomei, boca toda arrebentada", afirmou ela, mostrando os ferimentos. "É assim mesmo. Nunca empinei de moto, mas empinei de cavalo. Vou guardar (essa experiência) para sempre", completou.