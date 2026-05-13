Camila Coelho e Ícaro Brenner anunciaram término do casamento Reprodução/Instagram

Rio - Chegou ao fim o casamento de Camila Coelho e Ícaro Brenner após 21 anos juntos. Pais de Kai, de 3 anos, a influenciadora e o empresário, que iniciaram o romance na adolescência, fizeram uma publicação conjunta revelando a decisão. 
"Compartilhamos 21 anos lado a lado, construindo uma vida, memórias e uma família que sempre será a coisa mais importante para nós dois. Mas, depois de muita reflexão ao longo do último ano, percebemos que nosso relacionamento mudou, e tomamos a decisão de seguir caminhos separados", anunciaram. 
O ex-casal afirmou que agora pretende manter uma relação amigável e priorizando o herdeiro. "Ainda existe entre nós um profundo respeito, amor e gratidão. Nosso filho é, e sempre será, nossa maior bênção. Ele continua sendo nossa maior prioridade, e estamos totalmente comprometidos em criá-lo com amor, estabilidade e união."
Camila e Ícaro destacaram o momento difícil e que o término aconteceu após "compreensão mútua". "Não sabemos o que Deus tem preparado para o nosso futuro, mas seguimos em frente com o coração aberto e fé. Pedimos gentilmente respeito, compreensão e privacidade neste momento, enquanto navegamos juntos por esse novo capítulo, de uma forma diferente", concluíram. 