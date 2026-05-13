Paolla Oliveira curte viagem pela Itália - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira curte viagem pela Itália Reprodução/Instagram

Publicado 13/05/2026 20:10

Rio - Paolla Oliveira compartilhou uma série de fotos nesta quarta-feira (13) da viagem para Itália. A atriz de 44 anos escolheu um vestido vermelho, lenço na cabeça e óculos escuros para curtir um passeio no destino internacional.

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"Por aí", afirmou na legenda. Os registros da artista foram alvos de elogios nas redes sociais. "A mais linda do mundo", comentou um perfil. "Você merece tudo isso que está vivendo!", disse outro. "A deusa em terras italianas", declarou um terceiro.

Paolla Oliveira está afastada da televisão desde outubro de 2025 após o fim do remake de "Vale Tudo", na TV Globo. A atriz interpretou a personagem Heleninha Roitman, vivida por Renata Sorrah na primeira versão exibida em 1988.