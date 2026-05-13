Vera Viel completou 29 anos junto de Rodrigo Faro - Reprodução/Instagram

Vera Viel completou 29 anos junto de Rodrigo Faro Reprodução/Instagram

Publicado 13/05/2026 17:29

Rio - Vera Viel usou as redes sociais nesta quarta-feira (13) para comemorar 29 anos do relacionamento com Rodrigo Faro. A modelo compartilhou um registro do primeiro Réveillon que passou na companhia do apresentador.

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"Ainda consigo olhar pra essa foto do nosso primeiro Ano Novo com o coração cheio da mesma emoção!! Ali, sem saber tudo o que viveríamos, já existia amor, parceria, sonhos e a mão de Deus conduzindo nossa história", afirmou ela.

Rodrigo Faro compartilhou um vídeo de momentos especiais ao lado da mulher. "Hoje faz 29 nove anos do dia que me apaixonei por ela a primeira vista e tive certeza de que ela seria a mãe das minhas filhas e de que nunca mais iríamos nos desgrudar. Te amo tanto", declarou.

Vera e Rodrigo oficializaram a união em maio de 2003. Os dois são pais de Clara, de 20 anos, Maria, de 17, e Helena, de 13.