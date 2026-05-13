Paulinho da Costa ganhou estrela na Calçada da Fama nos EUAReprodução/Youtube
Paulinho da Costa ganha estrela na Calçada da Fama: 'Viva o Brasil'
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