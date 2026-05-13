Paulinho da Costa ganhou estrela na Calçada da Fama nos EUA - Reprodução/Youtube

Paulinho da Costa ganhou estrela na Calçada da Fama nos EUAReprodução/Youtube

Publicado 13/05/2026 19:18

Rio - O carioca Paulinho da Costa recebeu uma estrela na Calçada da Fama em Los Angeles, nos Estados Unidos, na tarde desta quarta-feira (13). O percussionista de 77 anos se tornou a primeira pessoa nascida no Brasil a ganhar essa homenagem.

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Durante o discurso, o artista mandou um recado em português para os compatriotas. "Agora eu vou para nossa terra...Agradeço do fundo do meu coração todo carinho que eu tenho recebido de todos vocês. Foi além do que eu podia esperar. Essa estrela não é só minha, essa estrela é nossa e viva o Brasil!", disse ele.

A estrela do brasileiro fica na Vine Street, próximo ao prédio da gravadora Capitol Records. "Vocês não acreditam quantas vezes eu atravessei aquela rua. Me deram uma multa e tentei argumentar que estava trabalhando, mas tomei mesmo assim", recordou Paulinho.

Antes dele, Carmem Miranda também foi homenageada na Calçada de Fama. A cantora era um ícone da cultura brasileira apesar de ter nascido em Marco de Canaveses, Portugal.

Trajetória Artística

Paulinho da Costa nasceu em Irajá, na Zona Norte do Rio, e desenvolveu seu estilo musical nas rodas de música da Festa da Penha, além de atuar como ritmista na ala jovem da escola de samba Portela. Ao longo da carreira, ele participou de mais de 180 singles e álbuns de platina e ouro de artistas ao redor do mundo.

O percussionista participou das gravações de álbuns de Madonna, Quincy Jones, Stevie Wonder, Prince, Aretha Franklin, Miles Davis, Elton John, Bob Dylan, entre outros. Com Michael Jackson, o brasileiro trabalhou em faixas do álbum "Thriller", lançado em 1982 e considerado o mais vendido da história.

Já nos cinemas, Paulinho contribuiu em músicas clássicas dos filmes "Os Embalos de Sábado à Noite" (1977), "The Wiz (O Mágico Inesquecível)" (1978), "A Cor Púrpura" (1985), "Dirty Dancing" (1987) e "Jurassic Park"(1993).