Vitória, filha de Pocah, foi ao hospital com crise de psoríase Reprodução/Instagram
Pocah relata ida ao hospital com a filha após crise de psoríase
Cantora fez desabafo sobre como Vitória, de 10 anos, encara o problema de saúde
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