Vitória, filha de Pocah, foi ao hospital com crise de psoríase - Reprodução/Instagram

Vitória, filha de Pocah, foi ao hospital com crise de psoríase Reprodução/Instagram

Publicado 13/05/2026 18:18

Rio - Pocah contou aos seguidores nesta quarta-feira (13) que a filha, Vitória, de 10 anos, precisou de atendimento hospitalar após ter uma crise de psoríase, uma doença crônica de pele. A cantora publicou uma foto com a menina enquanto aguardava o médico.

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"Hoje, segurando essa mãozinha no hospital, eu pensei no quanto filhos ensinam força pra gente. A psoríase dela entrou em crise depois dela passar mal e corremos pra médica", explicou nos Stories.

A artista conscientizou sobre como a doença afeta outros aspectos da pessoa que lida com o problema. "Só quem convive com psoríase sabe que não é 'só pele'. Existe dor, emocional, autoestima e crises que aparecem sem avisar. Minha bebê é forte demais. Você me ensina tanto, minha filha, e me dá tanta força".

Horas depois, Pocah atualizou o estado de saúde da filha nas redes sociais. "Toyah está bem, já está correndo e pulando graças a Deus!! Passou pela médica e vamos continuar o tratamento", informou.