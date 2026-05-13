Leilane Neubarth fala sobre sexualidade em podcast - Reprodução/YouTube

Leilane Neubarth fala sobre sexualidade em podcast Reprodução/YouTube

Publicado 13/05/2026 15:55

Rio – A jornalista e apresentadora Leilane Neubarth, de 67 anos, falou abertamente sobre sua sexualidade e o relacionamento com a iluminadora Mari Pitta durante participação no podcast “Tantos Tempos”, exibido nesta segunda-feira (11). Na entrevista, ela relembrou o processo de descoberta, a decisão de assumir a relação e a reação da família ao novo romance.



Leilane contou que passou a compreender sua atração por mulheres já na maturidade e decidiu viver a experiência sem esconder quem era. “Quando descobri que tinha interesse e atração por mulheres, fui experimentar essa afeição e vi que gostava. Não tinha por que me esconder. Eu pago minhas contas, cuido da minha vida, sou dona do meu nariz desde que eu tenho 19 anos de idade, então não vou viver aos 50 escondida”, declarou.



A apresentadora também relembrou o momento em que decidiu conversar com os filhos sobre o relacionamento. Segundo ela, a mudança de comportamento após o fim do segundo casamento chamou a atenção da família.



“Eu vinha de uma separação com o meu segundo marido, com quem vivi casada por 22 anos. Estava numa fase triste e, de repente, os meus filhos começaram a me ver muito feliz. Aí teve um dia que eu falei: ‘Senta aqui, mamãe vai contar por que está feliz’. E disse que estava apaixonada por uma moça”, contou.



De acordo com Leilane, os filhos, Raphael Saturnino Braga e Bernardo Neubarth, tiveram reações diferentes à novidade. O mais velho acolheu a revelação imediatamente, enquanto o caçula precisou de mais tempo para processar a informação. Dias depois, porém, ele telefonou para a mãe e afirmou que o mais importante era vê-la feliz.



Casada anteriormente duas vezes, a jornalista ressaltou que mantém uma convivência harmoniosa com a família e os ex-companheiros. Ao comentar a dinâmica familiar atual, ela destacou o clima de união entre todos.



“Hoje em dia, sai todo mundo junto. É uma festa. No aniversário do meu neto, estavam o meu primeiro marido com a terceira mulher; a segunda mulher do meu primeiro marido com o namorado; o meu segundo marido com a namorada e eu com a minha namorada”, afirmou.

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