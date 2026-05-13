Ed Gama - Reprodução / Instagram

Ed GamaReprodução / Instagram

Publicado 13/05/2026 12:43

Rio - Ed Gama compartilhou nesta quarta-feira (13) registros da transformação física após perder 33 kg. Durante uma consulta de retorno com a nutricionista, ele mostrou imagens do antes e depois e comemorou os resultados alcançados desde o início do processo de emagrecimento, em agosto de 2025.

Antes e depois de Ed Gama perder 33 kg Reprodução / Instagram

Nas redes sociais, Ed apareceu animado ao comparar os exames e as fotos antigas com o momento atual. Ao comentar a evolução do paciente, a nutricionista destacou que os resultados vão além da perda de gordura. “A gente quer manter o que já está fora da curva... Ed está realmente de parabéns, virando uma curva de atleta”, afirmou a profissional ao analisar os dados da bioimpedância.Segundo ela, além da redução da gordura visceral, o humorista também ganhou massa muscular, fator importante para a saúde e para a manutenção dos resultados a longo prazo. Ao ver a comparação entre agosto, janeiro e maio, Ed comemorou: “O homem disparou!”Em participação no programa "Mais Você", em abril, o humorista já havia falado sobre a mudança de hábitos e revelou que enfrentava problemas de saúde antes da perda de peso. “Eu tava com 115 quilos ali naquela primeira imagem e estava pré-diabético, com gordura no fígado, pressão alta, com as taxas horríveis no organismo. E eu falei: ‘Agora eu preciso mudar de vida’”, contou.Durante a conversa, Ana Maria Braga questionou se houve planejamento no processo de emagrecimento. Ed explicou que decidiu mudar a rotina aos 34 anos e apostou na combinação entre alimentação equilibrada e exercícios físicos. “Eu pensei: ‘Pô, 34 anos e tão ruim desse jeito’. Eu comecei fazendo exercício físico. E aí parei de comer besteira e fui mudando a alimentação junto com o exercício. Não tem segredo: a ciência estava certa esse tempo todinho. Exercício e alimentação dão certo”, afirmou.