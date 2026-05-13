Ferrugem pede Thaís Vasconcellos estão noivos - Reprodução do Instagram

Ferrugem pede Thaís Vasconcellos estão noivosReprodução do Instagram

Publicado 13/05/2026 07:42

Rio - Ferrugem surpreendeu Thaís Vasconcellos com um pedido de casamento durante a festa de aniversário intimista dela, nesta terça-feira (12). Na ocasião, o cantor expressou seu amor pela influenciadora, se ajoelhou na frente dela e mostrou a caixinha com o anel. O momento especial foi compartilhado pelo casal, que está junto desde 2017, nas redes sociais. A cerimônia está prevista para maio de 2027.

Antes de fazer o pedido, Ferrugem se declarou para a amada. "É importante que a gente frise, para que ela entenda de uma vez por todas o quanto ela é importante para todas as pessoas que estão aqui... fui transformado pelo amor que ela trouxe para mim. Ela trouxe mudança para minha vida, ela trouxe renovo. Ela me fez enxergar a vida de uma maneira mais importante, mais bonita. Ela me fez entender a vida da família com mais seriedade. Fez arder dentro do meu coração essa vontade de ter família, de ter filhos, de viver essa vida que a gente vive de casar e tudo mais".

Logo depois, ele explicou a escolha da data do noivado. "Como hoje é um dia superespecial, o dia que ela considera mais especial, mais até do que todos os outros dias, Dia das Mães e tudo mais, Natal, Ano Novo... eu esperei esse momento chegar para, da forma correta, como manda o figurino, como ela sempre quis, como ela sempre sonhou, perguntar... Os homens colocam um joelho só no chão, mas eu vou me ajoelhar completamente para ela, porque ela merece esse rendimento. Você aceita, dessa vez de verdade, para valer, do jeito que você sonha, casar comigo?", pediu o artista.

Thaís, claro, aceitou. O momento foi de muita emoção para os amigos e familiares dos dois. Filhas do casal, Sophia, Aurora e Júlia - fruto do primeiro casamento de Ferrugem, a ex-mulher dele, Juliana Barbosa, morreu em 2015, acompanharam tudo de pertinho.

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