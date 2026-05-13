Nattanzinho compartilha cliques de Zuza, fruto do relacionamento com Rafa Kalimann - Reprodução / Instagram

Nattanzinho compartilha cliques de Zuza, fruto do relacionamento com Rafa KalimannReprodução / Instagram

Publicado 13/05/2026 16:28

Rio - Rafa Kalimann se pronunciou nesta quarta-feira (13) após a repercussão de declarações feitas no documentário "Tempo Para Amar". Nas redes sociais, ela negou ter sido abandonada por Nattan durante a gestação da filha Zuza e afirmou que cortes compartilhados na internet criaram uma interpretação equivocada sobre o relacionamento do casal.

“Eu não fui abandonada. E eu vim aqui pra gente conversar um pouco sobre isso, sobre o documentário, justamente porque eu idealizei ele para que gerasse conversa e apoio para famílias que passam ou passaram pela maternidade”, declarou.

Segundo Rafa, os vídeos que viralizaram nas redes apresentaram apenas partes do episódio e acabaram reforçando uma “narrativa super distorcida”. A influenciadora disse ainda que já abordou no próprio documentário como costuma lidar com interpretações fora de contexto sobre sua vida pessoal.

Ela também comentou as críticas relacionadas à indução do parto de Zuza. De acordo com Rafa, a decisão aconteceu por orientação médica após a gestação ultrapassar 41 semanas.

“A Zuza nasceu com 41 semanas e um dia. A gente optou pela indução de parto porque estava chegando a 41 semanas e começa a ser preocupante e arriscado para o bebê”, explicou.

Ao longo do pronunciamento, Rafa reforçou que o sentimento relatado na produção audiovisual era sobre solidão emocional, e não abandono por parte do companheiro.

“O ponto importante aqui é: ninguém me abandonou, o Nattan não me abandonou. Essa palavra não existiu no documentário. O que eu relatei ali foram conflitos reais, muito profundos”, afirmou.

A influenciadora também destacou que quis mostrar no documentário uma visão mais sincera da maternidade e da relação do casal durante a primeira gestação.

“Eu não queria um documentário comercial de margarina, que eu mostrasse uma coisa utópica que não existe. Eu quis mostrar a realidade como ela é: com conflitos, com fragilidades, com amor, com aprendizados e com imperfeições”, disse.

Rafa ainda contou que tanto ela quanto Nattan enfrentaram desafios emocionais durante esse período. “Os dois vivem uma transformação muito grande. É muito intensa mesmo. O Nattan não teve referência paterna, eu tenho os meus conflitos internos”, declarou.

Antes de encerrar o vídeo, a influenciadora pediu que o público acompanhe os episódios completos antes de formar opiniões sobre o relacionamento dos dois.

“Antes de apontar o dedo e criar uma narrativa de abandono, que além de não existir, eu ainda acho muito perigosa para um tema tão sensível, eu espero que vocês se deem a oportunidade de assistir o documentário inteiro”, concluiu.