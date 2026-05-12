Nattan é alvo de críticas após fala de Rafa Kalimann em programa Reprodução/Instagram
Nattan rebate críticas após desabafo de Rafa Kalimann sobre solidão na gravidez
Cantor virou alvo de comentários negativos nas redes sociais depois que a influenciadora revelou dificuldades enfrentadas durante a gestação da filha do casal
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