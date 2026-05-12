Nattan é alvo de críticas após fala de Rafa Kalimann em programa - Reprodução/Instagram

Nattan é alvo de críticas após fala de Rafa Kalimann em programa Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2026 13:42

Rio – O cantor Nattan se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (11) após ser alvo de críticas por conta de declarações feitas por Rafa Kalimann na série documental "Tempo para Amar". No programa, a influenciadora falou sobre o sentimento de solidão vivido durante a reta final da gravidez da primeira filha do casal, Zuza, hoje com 4 meses.

Durante o relato, Rafa afirmou que sentiu falta da presença do artista em um período delicado da gestação. Segundo ela, a rotina intensa de viagens e compromissos profissionais de Nattan acabou impactando emocionalmente esse momento.

“Ele não conseguiu acompanhar e assimilar o meu momento, e isso mexeu muito comigo”, declarou a ex-BBB.

A influenciadora também desabafou sobre o comportamento do cantor diante das mudanças provocadas pela chegada da filha. “Ele começou a fugir de tudo que pudesse trazê-lo para cá e para essa realidade que não estava legal. Eram muitas mudanças, medos, ansiedade e eu só precisava dele”, contou.

As falas rapidamente repercutiram nas redes sociais e dividiram opiniões entre os internautas. Muitos usuários criticaram a postura de Nattan durante a gravidez de Rafa Kalimann.

Diante da repercussão, o cantor comentou em uma publicação sobre o assunto no perfil “Pop Onze”, no Instagram. Sem entrar em detalhes, ele pediu que o público acompanhasse o conteúdo completo antes de tirar conclusões. “Assistam tudo para entender”, escreveu.

Mesmo após o posicionamento, os comentários críticos continuaram. “A gente entendeu e continua achando ruim o comportamento, infelizmente”, escreveu uma internauta. “Ela foi ter filha logo com um moleque feito você?”, comentou outra. “Entender que no 9º mês de gestação você estava pagodeando e ela sozinha? Que ela cansou de pedir atenção e você confuso no seu mundinho… que pena, Rafa”, publicou mais uma usuária.

Rafa Kalimann já havia revelado anteriormente que enfrentou episódios de depressão e síndrome do pânico durante a gestação da filha.