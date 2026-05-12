Joaquim Huck e João Silva, filhos Luciano Huck e Faustão, surgem juntos em almoço - Reprodução / Instagram

Joaquim Huck e João Silva, filhos Luciano Huck e Faustão, surgem juntos em almoço Reprodução / Instagram

Publicado 12/05/2026 18:00

Rio - João Silva, de 22 anos, movimentou as redes sociais nesta terça-feira (12) ao compartilhar um encontro com Joaquim Huck, de 21. O filho de Faustão publicou uma foto ao lado do herdeiro de Luciano Huck durante um almoço entre amigos e divertiu os seguidores.