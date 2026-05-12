Joaquim Huck e João Silva, filhos Luciano Huck e Faustão, surgem juntos em almoço Reprodução / Instagram
"Almoço maravilhoso com meu querido amigo", escreveu João na legenda do registro. Mais discreto nas redes, Joaquim deixou um comentário no post: "Tamo junto meu irmão"
A publicação rapidamente chamou atenção por reunir os filhos de dois dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Nos comentários, internautas aproveitaram o momento para fazer brincadeiras: "Metade da receita da Globo foi para comprar leite pra esses meninos crescerem (risos). Brincadeira!", escreveu um seguidor. “60% do PIB do Brasil", disso outro.
A expressão “nepo baby”, usada para definir filhos de grandes celebridades, também entrou na conversa. “Tropa dos Nepo, terror delas”, brincou uma internauta. “Se juntar a herança dos dois, compra o Brasil”, disparou outro usuário.
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