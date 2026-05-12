Genilda Fernandes e Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Genilda Fernandes e Rafa Kalimann Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2026 17:49

Rio - Genilda Fernandes, mãe de Rafa Kalimann, saiu em defesa de Nattan após o cantor ser alvo de críticas pelo desabafo da influenciadora na série documental "Tempo Para Amar". A ex-BBB revelou a ausência do namorado na reta final da gravidez de Zuza, de 4 meses.

fotogaleria

"Falar mal da vida do próximo não muda a própria realidade de ninguém. Quem vive apontando erros alheios esquece de cuidar da própria caminhada. No fim, caráter, paz e respeito valem muito mais que fofoca e julgamento", afirmou nos Stories.

Genilda apontou que o projeto deve servir para incentivar o diálogo entre casais. "No fim, o que mais assusta é como relatos verdadeiros e corajosos acabam virando combustível para sensacionalismo e julgamentos rasos, quando poderiam servir apenas para gerar reflexão e conversas honestas sobre relações reais". escreveu.

Além disso, a mãe de Rafa Kalimann também elogiou a produção. "Obs.: O documentário está sendo espetacular justamente por mostrar a maternidade de forma real, humana e sem filtros...", disse ela.