Mileide Mihaile comentou vontade de ter mais filhos - Reprodução/YouTube

Mileide Mihaile comentou vontade de ter mais filhos Reprodução/YouTube

Publicado 12/05/2026 16:58

Rio - Mileide Mihaile abriu o jogo sobre um desejo a ser realizado em entrevista ao "Podshape", apresentado por Juju Salimeni. A influenciadora contou que está namorando o empresário Felipe Barroshá seis meses e sobre a vontade de ter outro filho. Ela é mãe de Yhudy, fruto antiga relação com Wesley Safadão.

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"A minha maternidade foi tão maravilhosa. Assim, teve seus desafios, as suas particularidades também, porque o casamento acabou. Ele é filho de pais separados. São duas famílias, duas culturas, duas criações. A gente foi se afunilando até chegar num denominador comum. Mas eu sempre quis ter outro filho, no meu planejamento eram dois filhos. E até hoje eu tenho essa vontade, eu queria ter gêmeos. Mas agora eu quero ter só mais um", conta.



Juju Salimeni questionou se ela está em uma relação. "Estou namorando há seis meses", respondeu. "Então, pelo menos, já tem alguém ali que pode ser um candidato", disse a apresentadora. "Candidato fortíssimo. Candidato fortíssimo a ser o papai", concordou Mileide.



A rainha de bateria da Unidos da Tijuca também falou sobre o esgotamento emocional devido à vida agitada. "Eu precisava de uma terapia, mas não fiz, mesmo assim foi dando certo. Queria dar uma chorada, mas não tá dando tempo, não. Mas assim, pela experiência que a gente vai tendo, vendo como era, vendo a carga. Vendo, equilibrando 300 mil pratos para não quebrar nenhum. Aí você fala, 'eu estava louca mesmo, ali já estava beirando a loucura'", brincou.

Mileide desabafou sobre como foi encarar esse período complicado na vida pessoal. "É só quando passa é que você deita a cabeça no travesseiro, toma 10 miligramas de melatonina. Nem prega o olho. Ou chá não sei do quê. Bota três gotas de Rivotril aí e vai com Deus, não apaga. E aí você vê que depois você realmente não estava no normal. E nem uma terapia eu fiz".