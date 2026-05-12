Ana Hickmann - Divulgação

Ana HickmannDivulgação

Publicado 12/05/2026 15:18 | Atualizado 12/05/2026 15:33

Rio - A apresentadora Ana Hickmann inicia uma nova fase na carreira com a estreia de “Reinventando Clô”, seu primeiro projeto televisivo fora da Record após mais de duas décadas na emissora. O docu-reality chega ao canal E! Entertainment na próxima quinta-feira (14), às 22h, e também ficará disponível no Universal+.

A produção revisita a trajetória de Clodovil Hernandes, um dos nomes mais conhecidos da televisão e da moda no Brasil. Em seis episódios, estilistas convidados recebem o desafio de reinterpretar peças icônicas criadas por Clodovil e desenvolver um fashion film em apenas 21 dias. Ao fim da temporada, um desfile reúne as releituras produzidas ao longo do programa e modelos originais assinados pelo estilista.

O projeto marca também a estreia de Ana em um formato pensado simultaneamente para TV por assinatura e streaming.

Há 22 anos na televisão, Ana Hickmann construiu carreira como apresentadora após deixar as passarelas. A transição aconteceu em 2004, no programa “Tudo a Ver”. No ano seguinte, passou a integrar o elenco do “Hoje em Dia”, atração que apresenta até hoje. Na Record, também comandou programas como “Tudo é Possível”, “O Jogador” e especiais da emissora.

“É um momento completamente diferente, mas também, a realização de um grande sonho e desejo. Eu sempre quis trabalhar com documentários e a proposta do ‘Reinventando Clô’ une esse formato com algo que eu sempre gostei muito na televisão: o reality show. Além disso, o projeto é muito conectado com a minha essência. A moda sempre fez parte da minha vida e poder apresentar essa história é muito especial para mim”, afirmou Ana Hickmann.

A apresentadora também relembrou a convivência com Clodovil durante sua trajetória na TV. “Eu sempre admirei muito o trabalho do Clodovil. Tive a oportunidade de recebê-lo diversas vezes no meu programa e estou extremamente honrada por conduzir essa homenagem a ele. A dinâmica do docu-reality é muito interessante e criativa. Tenho certeza que o público vai amar”, completou.