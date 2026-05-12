Feyjão - Divulgação

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Publicado 12/05/2026 12:16 | Atualizado 12/05/2026 13:04

Rio - Feyjão vai celebrar a ancestralidade e homenageará artistas da música negra brasileira, como Gilberto Gil, Milton Nascimento e Djavan, em seu novo projeto, intitulado "Suco Sabor Samba- SuSSa". Em formato de roda de samba, a gravação deste trabalho acontece nesta quarta-feira (13), às 20h, no Cortiço Carioca Restaurante e Centro Cultural, na Lapa, e é aberta ao público. Os ingressos custam a partir de R$ 10.

Escolhida de forma simbólica, a data coincide com o Dia dos Pretos Velhos, figura ancestral de sabedoria e acolhimento nas religiões de matriz africana. "Esse projeto nasce muito da necessidade de celebrar nossa ancestralidade através da música. O samba sempre foi um lugar de encontro, de resistência e de memória. E trazer a MPB pra dentro dessa roda é uma forma de mostrar como a música preta brasileira continua viva, pulsando e atravessando gerações", afirma Feyjão.



O repertório presta homenagem a artistas como Jorge Ben Jor, Tim Maia, Cartola, Leci Brandão, Alcione, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Djavan, Sandra de Sá, entre outros. "Dia 13 carrega uma força espiritual muito grande. É uma data de respeito, de conexão e de reverência. A gente quis transformar isso em música, em encontro, em celebração da nossa história e dos artistas que abriram caminhos pra tudo que a gente vive hoje dentro da música brasileira", comenta.



A estreia também contará com participações de Arifan e Karine, além da discotecagem de DJ Júlio Rodrigues, ampliando ainda mais a diversidade sonora da noite. "A ancestralidade mora na música. Mora no tambor, na voz, na forma como a gente se encontra e se reconhece através das canções. O SuSSa é sobre isso. Sobre manter viva essa memória e celebrar tudo que veio antes da gente", finaliza Feyjão.