Wagner Moura inicia gravações de filme de vampiro com Kristen Stewart - AFP / Redes sociais

Wagner Moura inicia gravações de filme de vampiro com Kristen StewartAFP / Redes sociais

Publicado 12/05/2026 12:00

Rio - Após vencer o Globo de Ouro de 2026 e ampliar sua projeção internacional, Wagner Moura já iniciou um novo projeto em Hollywood. O ator brasileiro está nas filmagens de "Flesh of the Gods", drama vampiresco estrelado ao lado de Kristen Stewart. As gravações acontecem entre as Ilhas Canárias, na Espanha, e a cidade de Colônia, na Alemanha.

De acordo com informações divulgadas pelo site Deadline, o longa acompanha Raoul, personagem de Wagner Moura, e Alex, vivida por Kristen Stewart, um casal de vampiros inserido no universo glamouroso e caótico de Los Angeles nos anos 1980. A trama promete misturar festas, violência, excessos e tensão em uma estética marcada pelo terror psicológico.

Antes de Wagner Moura assumir o papel principal, o personagem seria interpretado por Oscar Isaac, que deixou o projeto após conflitos de agenda. O longa foi anunciado oficialmente durante o Festival de Cannes de 2024, mas ainda não possui previsão de estreia.

Kristen Stewart volta ao universo vampiresco anos depois de protagonizar a franquia "Crepúsculo", fenômeno mundial que marcou uma geração. Na saga, a atriz interpretou Bella Swan e dividiu cena com nomes como Robert Pattinson e Taylor Lautner.

Já Wagner Moura atravessa uma das fases mais celebradas da carreira. Em 2026, o ator conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator e recebeu elogios internacionais pela atuação em "O Agente Secreto", trabalho que também garantiu indicações em premiações como Oscar e Critics Choice Awards.