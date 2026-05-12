Ana Clara causou polêmica por fala durante viagem para Grécia - Reprodução/Instagram

Ana Clara causou polêmica por fala durante viagem para Grécia Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2026 18:47

Rio - Ana Clara dividiu opiniões nas redes sociais após comentar sobre a aparência de pessoas em um restaurante em Mykonos, na Grécia. A apresentadora está curtindo um período de descanso junto de amigos antes da preparação do reality musical "Estrelas da Casa", da TV Globo.

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"A gente está aqui no restaurante mais famoso de Mykonos. A gente nunca viu tanta gente feia por metro quadrado. Mas é muita. É uma galera esquisita", disse ela. "Uma galera que a cirurgia não deu certo. A gente tá com fé que o que importa é o de dentro", afirmou Ceci.

O comentário da ex-BBB foi criticado por usuários do X, antigo Twitter. "Acho o auge a síndrome de protagonista desse povo, menos", disparou um internauta. "Bem desnecessária, né? Poderia ter ficado calada", analisou outro. "A pessoa se acha linda e acha que tem direito de desmerecer os outros", falou um terceiro.

Enquanto isso, outros defenderam que fora das câmeras essas falas são comuns. "O povo super hipócrita jurando que não faz isso", alertou um perfil. "E ela foi apenas irônica, mas o pessoal desse rede é doente e com tempo", declarou outro.