Tainá Militão comparou atual gestação com as de Helena e Matteo - Reprodução/Instagram

Tainá Militão comparou atual gestação com as de Helena e Matteo Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2026 15:55

Rio - Tainá Militão, de 29 anos, falou sobre autoestima durante a terceira gravidez. Mãe de Helena e Matteo, frutos da antiga relação com Leo Pereira, a influenciadora espera o primeiro filho com Éder Militão e comparou os períodos em que esteve grávida com o atual momento.

fotogaleria

"Com três meses eu tive um hematoma no útero e eu não podia fazer mais nada. Então, eu fiquei em casa o dia inteiro. Eu só podia subir a escada uma vez e descer uma vez, porque senão sangrava muito", disse ela ao recordar a segunda gestação.

Ela revelou que o ganho de peso impactou a forma que enxergava o próprio corpo enquanto esperava por Matteo. "Eu também engordei muito, engordei 18 quilos. Eu me via no espelho, minha autoestima ia lá embaixo. Não me via uma mulher bonita, não me sentia bonita por mais que os outros falassem: 'Ah, nem parece que engordou', para mim estava horrível. Não tive muita estria, mas foi uma gestação que eu olhava no espelho e não me gostava, sabe?"

Tainá garantiu que encara a nova gravidez de um jeito diferente. A influenciadora será mãe de outro menino, que se chamará Gabriel. "Hoje a minha autoestima está muito melhor. Eu me vejo uma mulher muito mais bonita do que antes da gestação. Eu acho que é uma maturidade que a gente vai adquirindo, né? Com o tempo, com os filhos...A gente vai se entendendo melhor", afirmou.

"E eu comecei a me cuidar mais, a olhar mais para mim, a não me deixar de lado. E isso faz uma diferença total na nossa vida, em como a gente se vê, em como a gente se porta diante das pessoas", completou a mulher de Éder Militão.