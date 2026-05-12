Lucas LimaReprodução / Instagram
Na imagem, Nina surgiu usando uma pantufa do personagem Homer Simpson, enquanto Theo lia ao seu lado. Sem mostrar o rosto do menino, preservado das redes sociais pelos pais desde o nascimento, Lucas fotografou a cena sem que os dois percebessem.
O momento aconteceu poucos dias depois de Lucas homenagear a mãe, Lorena Lima, e Sandy no Dia das Mães. Na ocasião, o artista publicou uma foto rara da ex-mulher ao lado do filho e escreveu uma declaração sobre maternidade e parceria na criação de Theo. “Uma das minhas maiores sortes (e não são poucas as que eu tenho) são minhas referências de ‘mãe’. A que me criou e a com quem eu crio meu filho são diferentes em muitos aspectos, mas idênticas na entrega, na presença, na dedicação inegociável e no amor pleno”, escreveu.
“Não é fácil criar um ser humano bom. Na real, é quase improvável. Mas essas duas gurias me provam que é possível e me inspiram a dar tudo de mim e fazer minha parte com mais capricho ainda”, completou o músico.
Lucas assumiu publicamente o namoro com Nina Forlin em janeiro deste ano. Desde então, o artista passou a compartilhar alguns registros discretos ao lado da companheira. Nina trabalha como fotógrafa, professora de yoga, publicitária e também atua em uma plataforma de streaming.
O relacionamento é o primeiro assumido publicamente por Lucas desde o fim do casamento com Sandy, anunciado em 2023, após 24 anos juntos.
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