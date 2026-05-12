Ben Kingsley, Pekka Strang e Max Minghella Reprodução / Instagram
Desta vez, a trama vai acompanhar um novo grupo de hóspedes e funcionários do hotel White Lotus ao longo de uma semana durante o Festival de Cinema de Cannes. A mudança de cenário mantém a estrutura já conhecida da série, que a cada temporada desloca a história para outro contexto e apresenta novos personagens.
Antes desse anúncio, o elenco já incluía nomes de peso na indústria de Hollywood, entre eles Vincent Cassel, Chloe Bennet Laura Dern.
Vencedora do Emmy, a série chega agora ao quarto ano com uma nova história e mais uma mudança de ambiente, desta vez ligada ao universo do cinema e da circulação de celebridades em Cannes.