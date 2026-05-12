Marianna Armellin - Reprodução de vídeo

Marianna ArmellinReprodução de vídeo

Publicado 12/05/2026 09:48

Rio - Conhecida por trabalhos no humor e em novelas como "Família É Tudo" (2024) e "Êta Mundo Bom!" (2019), Marianna Armellini fez uma revelação íntima durante o podcast "Louva a Deusa". A atriz comentou que define horário para transar com o namorado, Bruno Federici, de 36, e explicou o motivo.



"Eu marco horário pra transar. Deixa eu explicar uma coisa: no casamento, não tem mais encanto. Acabou o encanto. Acabou o encanto no primeiro cocô, lá atrás. Um ano de relacionamento, acabou o encanto. A gente fica achando que para sempre vai ser aquele namoro", afirmou.

"(A relação) vai virar uma parceria de compra no mercado, de filho pra quem tem, é o cachorro que vai ter que levar... Eu brinco que é a diferença entre você ir à Disney e trabalhar na Disney. Quando você trabalha na Disney, você vai ver a Minnie fumando, as princesas se pegam à noite, o Capitão Gancho bateu em não sei quem, então você tem que ter subterfúgios, que os dois criam, para driblar isso aí", acrescentou.

Marianna comentou que em meio à rotina não dá pra esperar 'rolar um clima'. "No meu caso, os cachorros enchem o saco quando a gente transa, então tem o negócio do horário. Os cachorros estão na creche, Bruno chegou mais cedo, é agora. Vem. E aí, resolve. Se você esperar rolar um clima num casamento... a gente com a libido não sei aonde, o cara chega cansado, não tem clima. O mundo está acabando, a gente liga a TV é guerra, as coisas acontecendo, ninguém tem clima", opinou.

Mariana e Bruno estão juntos há dez anos.







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