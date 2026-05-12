Isabella Scherer completou 3 anos de união com Rodrigo Calazans - Reprodução/Instagram

Isabella Scherer completou 3 anos de união com Rodrigo Calazans Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2026 19:37

Rio - Isabella Scherer compartilhou nesta terça-feira (12) fotos da comemoração intimista do aniversário da união com Rodrigo Calazans. Nos registros, o casal desfruta de uma casquinha de sorvete com uma vela com o número 3, que simboliza os anos em que eles estão casados.

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"Três anos de casados e três filhos pra comemorar", escreveu na legenda.