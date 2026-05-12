Thaila Ayala anunciou volta ao cinema em filme de terror - Reprodução/Instagram

Thaila Ayala anunciou volta ao cinema em filme de terrorReprodução/Instagram

Publicado 12/05/2026 22:52

Rio - Thaila Ayala, de 40 anos, contou aos seguidores nesta terça-feira (12) que gravou uma nova produção para o cinema. A atriz participou das filmagens de um longa-metragem de terror em Ribeirão Preto e Curitiba, e não escondeu a saudade de trabalhar em projetos cinematográficos.

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"Meu primeiro contato com o Marcelo Galvão foi em 2016 eu estava em Vancouver filmando 'Pica Pau' e ele me chama pra fazer um filme que se passava em 1910 no Sertão de Pernambuco sobre o cangaço. Foi um dos maiores presentes da minha carreira, pois finalmente alguém me enxergava pra além da minha imagem!", relatou.

A artista agradeceu o diretor pelo convite para integrar o elenco do filme. "E aqui 10 anos depois ele segue me desconstruindo e me dando mais esse presente 'Sins Of The Silent Farm'! Ah que saudade eu estava de fazer cinema", disse ela.

"Sins of the Silent Farm" (Pecados da Fazenda Silenciosa) acompanha a história de uma família que busca abrigo em uma fazenda isolada durante tempestade e acaba se tornando prisioneira de um casal com rituais e comportamentos estranhos.