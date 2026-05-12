Fátima Bernardes falou sobre impacto da separação de William Bonner nos filhos - Reprodução/YouTube

Fátima Bernardes falou sobre impacto da separação de William Bonner nos filhos Reprodução/YouTube

Publicado 12/05/2026 22:08

Rio - Fátima Bernardes contou detalhes da separação de William Bonner em 2016 durante o podcast "Mil e Uma Tretas". A apresentadora falou sobre a reação dos trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius ao saberem que os pais não estavam mais juntos.

fotogaleria

"No meu caso, eles tinham entre 18 e 19 anos, então não houve nenhuma daquelas discussões. Primeiro porque entre nós foi tranquilo. É dificílimo reunir a família para conversar, claro, mas não tinha que ter dia de visita, não tinha que ter nada", explicou.

A apresentadora comentou a liberdade dos filhos para escolherem quanto tempo ficariam na casa dele ou do ex-âncora do "Jornal Nacional". "Eles pegavam o carro, dormiam lá, dormiam aqui a hora que queriam, nós dois também sempre fomos tranquilos com isso. Nunca teve esse tipo de discussão nossa. Agora, é óbvio que é difícil, para a família, é um momento de uma nova configuração".

Ela revelou, ainda, que mantém uma relação harmoniosa com o ex-marido. "Eu tenho certeza de que eles nunca ouviram o William falando mal de mim, nem eles nunca me ouviram falar mal do William em nenhum momento, porque realmente não tinha o que dizer", destacou.

Fátima Bernardes afirmou que ter filho maior de idade tornou a separação menos complicada. "Eu acho que, nesse aspecto, para quem se separa com filhos já quase adultos, é muito mais tranquilo do que esse início de ver como a criança vai se adaptar, como vai ser e até onde ela vai compreender".