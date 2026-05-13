Viih Tube - Reprodução / Instagram

Viih TubeReprodução / Instagram

Publicado 13/05/2026 16:52

Rio - Viih Tube revelou que nunca recebeu um prêmio de R$ 10 mil conquistado durante sua participação no "Big Brother Brasil 21". A declaração aconteceu durante um episódio do podcast "PodDelas", apresentado por ela e Tata Estaniecki.

O assunto surgiu enquanto as ex-BBBs Samir Sagr e Chaiany Andrade comentavam os prêmios que ganharam ao longo do reality. Durante a conversa, Samir contou que ganhou um fogão em uma dinâmica do programa, quando Viih Tube fez o alerta em tom de brincadeira: "Mas cuidado, viu? Que eu ganhei R$ 10 mil em coisa assim e não ganhei nada!", afirmou a influenciadora.

Surpresa com a revelação, Samir questionou: “Mentira, até hoje não chegou?”. Em seguida, Viih respondeu em tom irônico: “Nunca mais vai chegar”.

Na sequência, Tata Estaniecki tentou amenizar a situação e perguntou: “Gente do céu, você não tem um contrato?”. Viih então desconversou: “Tenho? Ah, chegou, gente”, brincou.

Viih Tube participou do "BBB 21" no grupo Camarote, mesma edição que consagrou Juliette como vencedora do programa. A influenciadora deixou o reality em seu primeiro Paredão, com 96,69% dos votos, em disputa contra Fiuk e Gil do Vigor.