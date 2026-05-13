Flávia Alessandra se declara em aniversário de marido - Reprodução/Instagram

Flávia Alessandra se declara em aniversário de maridoReprodução/Instagram

Publicado 13/05/2026 13:53

Rio – Flávia Alessandra compartilhou, nesta quarta-feira (13), nas redes sociais, uma declaração apaixonada para o marido, Otaviano Costa, que completou 53 anos.



A atriz publicou uma homenagem repleta de afeto ao celebrar a longa trajetória construída ao lado do ator. Casados desde 2006, os dois estão juntos há quase duas décadas. “Posso dizer que quase metade da sua vida foi comigo? E talvez o mais bonito do nosso amor seja justamente isso: o tempo. Depois de tantos anos, esse amor já viu de tudo: já viu olheira, estresse, medo, fases difíceis, silêncio, bagunça, cansaço, preocupação... e mesmo assim, escolheu ficar”, afirmou a atriz em vídeo.



Flávia também falou sobre o desejo de seguir dividindo a vida com o companheiro por muitos anos. “Que venham os próximos 53 anos do seu lado… depois mais 53… e mais 53… porque seja qual for o plano, a bagunça, a mudança ou a ideia maluca… eu topo com você!”, declarou.



O casal renovou os votos recentemente durante uma cerimônia realizada na Capadócia, na Turquia. A celebração marcou a sexta renovação de votos dos artistas, reforçando a relação que atravessa quase 20 anos de casamento.



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