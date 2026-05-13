Marcos Oliveira - Reprodução / Instagram

Marcos OliveiraReprodução / Instagram

Publicado 13/05/2026 15:44

Rio - O ator Marcos Oliveira, de 70 anos, passou por uma cirurgia de hérnia na manhã desta quarta-feira (13), no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas pela jornalista Rose Scalco nas redes sociais, o procedimento ocorreu sem complicações e o artista apresenta boa recuperação.



“Queridos! Passando aqui para dar notícias do meu querido amigo Marcos Oliveira que fez cirurgia de hérnia hoje, 13/05/2026, pela manhã, e foi um sucesso!”, escreveu Rose em publicação nas redes sociais.



Ela também afirmou que a evolução do quadro acontece dentro do esperado e que a previsão é de alta hospitalar na próxima sexta-feira (15). “Seguindo dentro do esperado, ele deverá ter alta na sexta-feira. Obrigada a todos pelo carinho com ele! E vamos em frente!”, completou.



Conhecido nacionalmente pelo personagem Beiçola na série A Grande Família, Marcos atualmente mora no Retiro dos Artistas. A instituição também comentou a recuperação do ator nas redes sociais. “Ficamos muito felizes com essa notícia!!”, publicou o perfil oficial.





Nos últimos anos, Marcos Oliveira enfrentou diferentes problemas de saúde. Em 2022, ele passou por uma cirurgia urológica para tratar uma fístula uretral. Após o procedimento, o ator passou a utilizar uma bolsa de colostomia.



No fim de março deste ano, o artista voltou a repercutir nas redes após um desabafo sobre limitações impostas pela saúde e pela rotina no Retiro dos Artistas. Durante entrevista, Marcos comentou sentir falta de relações afetivas e reclamou de algumas regras do local.



“Não quero que seja um sexo Cirque du Soleil, entendeu? Que sobe, desce. Não, mas é uma troca de carinho, uma troca de alguma coisa, e aqui não pode ter isso”, declarou na ocasião.