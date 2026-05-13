Gabi Brandt, Saulo Poncio e os três filhos - Reprodução / Instagram

Gabi Brandt, Saulo Poncio e os três filhosReprodução / Instagram

Publicado 13/05/2026 14:35

Rio - A influenciadora Gabi Brandt confirmou que reatou o relacionamento com Saulo Poncio após três anos separados. Os dois, que anunciaram o fim do casamento em 2022, decidiram dar uma nova chance à relação no fim de 2025, segundo revelou Gabi ao perfil Circo da Mídia.

Pais de três filhos, Gabi e Saulo iniciaram o namoro em 2018 e oficializaram a união no ano seguinte, em uma cerimônia luxuosa. Desde a separação, os dois continuaram próximos por conta da criação dos filhos, o que frequentemente alimentava rumores sobre uma possível reconciliação.

Ao confirmar a retomada da relação, Gabi negou que eles tenham permanecido juntos de forma discreta após o término oficial. A influenciadora afirmou que passou um longo período solteira antes de se reaproximar do ex-marido no fim do ano passado.

Segundo ela, a reconciliação aconteceu após muitas conversas e reflexões sobre os objetivos que compartilham atualmente. A influenciadora destacou que os dois perceberam que vivem uma fase alinhada em relação aos propósitos de vida.

No último mês, Saulo Poncio também retomou os trabalhos com o duo UM44K, lançando um EP com faixas sobre arrependimento, mudanças e saudade.

Nesta quarta-feira (13), Gabi e Saulo fizeram a primeira publicação juntos após tornarem pública a reconciliação. A influenciadora compartilhou uma foto ao lado do cantor e dos três filhos durante a comemoração de aniversário de Beni, o caçula da família, celebrado na terça-feira (12).

De acordo com Gabi Brandt, a celebração aconteceu em formato de piquenique no condomínio onde a família mora.