Tiago Abravanel relembra presente de casamento do avô, Silvio Santos - Reprodução / Instagram

Tiago Abravanel relembra presente de casamento do avô, Silvio SantosReprodução / Instagram

Publicado 13/05/2026 11:52

Rio - O ator Tiago Abravanel relembrou uma história curiosa e afetiva envolvendo o avô, Silvio Santos (1930-2024), ao falar sobre o presente de casamento que recebeu do comunicador. Casado com o produtor visual Fernando Poli desde 2022, Tiago contou que a lembrança tinha mais valor simbólico do que material.

A revelação aconteceu durante participação no programa “Nepograma”, apresentado por Luisa Périssé no YouTube. Segundo o artista, o dono do SBT escolheu um presente que refletia bastante sua personalidade.

“Ele deu um presente mais do que bom ou não, é muito simbólico, muito a cara dele. Ele deu uma casinha, tipo uma caixinha de música”, contou Tiago. “Não que sacode, mas você liga e os bonequinhos ficam rodando”, explicou.

Durante a conversa, Fernando Poli também comentou sobre um hábito frequente de Silvio Santos: as compras pela internet. De acordo com ele, o apresentador gostava de pesquisar produtos inusitados e costumava fazer aquisições sem muita cerimônia. “Ele tinha muita mania de comprar coisas pela internet. Ele ficava pesquisando e comprava qualquer coisa”, relembrou Fernando.

Tiago ainda compartilhou uma situação curiosa envolvendo uma dessas compras feitas pelo avô. “O que eu vi ele comprar uma vez e falei: ‘Não é possível, imagina a pessoa do outro lado saber que é o Silvio Santos que está comprando isso?’. Ele comprou aqueles tabuleiros que fala com espíritos... Rolou esse momento”, disse o ator, aos risos.

