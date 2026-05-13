Tiago Abravanel relembra presente de casamento do avô, Silvio SantosReprodução / Instagram
Tiago Abravanel revela presente inusitado de casamento dado por Silvio Santos
Ator resgatou memórias afetivas ao lado do marido e contou curiosidades sobre hábitos do apresentador fora das câmeras
Tiago Abravanel revela presente inusitado de casamento dado por Silvio Santos
Ator resgatou memórias afetivas ao lado do marido e contou curiosidades sobre hábitos do apresentador fora das câmeras
Ex-BBB Milena perde a paciência ao ser chamada de 'burra' na web
Vice-campeã do reality falou sobre a nova fase da carreira e pediu mais positividade nas redes sociais
Joel Datena passa por cirurgia e se afasta do 'Brasil Urgente'
Apresentador é substituído pelo jornalista Lucas Martins
Samira revela onde fica apartamento que ganhou no 'BBB 26'
Loira também revela se já recebeu o prêmio de R$ 100 mil
Vídeo: João Guilherme diz como lida com as diferentes opiniões do pai, Leonardo
Ator, ainda, elogia postura do sertanejo: 'Um cara disposto à conversa'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.