Rio - O apartamento que Samira Sagr ganhou no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, fica no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A novidade foi contada por ela em entrevista ao "Pod Delas", na noite de terça-feira (12). Apesar de saber o local, que fica em uma área distante dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade maravilhosa, a loira comentou que ainda não recebeu o imóvel. 
"O patrocinador disponibilizou, mas demora muito (para liberar a entrada). Fica no Rio de Janeiro, em Campo Grande, mas eles só mandaram essas informações", explicou. "Onde que é Campo Grande?", questionou a apresentadora Tata Estaniecki.
Viih Tube reagiu: "Dá para você vender". "Dá", respondeu Samira. Chaiany Andrade, que também participava do podcast, se surpreendeu: "Seu apartamento é no Rio de Janeiro? Acho que o (patrocinador) não gostou de mim de jeito nenhum", brincou.
Samira também comentou que não recebeu os R$ 100 mil referentes a sua liderança no reality show. "Ainda não. Vão me dar uma consultoria financeira para eu não gastar isso. Mas quando chegar, eu vou gastar, gente", disse aos risos. Além do apartamento e dinheiro, a loira lembrou que ganhou um carro elétrico e um cooktop.
