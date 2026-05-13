Milena, ex-BBBReprodução / Instagram
Na publicação, o seguidor criticou a postura da ex-sister fora do programa. “A Tidinha da Milena passa 24h tentando chamar a atenção da Ana Paula e é solenemente ignorada. Não tem empresário que dê jeito em gente burra... para daqui a pouco todo mundo esquecer dela, pois não tem vida própria e nem constrói a própria história. Não tem gerenciamento que dê jeito”, escreveu no X.
Milena respondeu em tom firme e destacou a rotina intensa de trabalho desde o fim do reality. “Acho que você está vivendo em outro mundo. Não corro atrás de ninguém. Talvez antes, sim, hoje não, pois sei o meu valor. Se atualize do quanto eu estou trabalhando com equipes incríveis, agenda lotada, criando um caminho novo e cheio de oportunidades. Tenho o pé bem no chão, estou fazendo tudo para dar certo, mas sei que o futuro a mim não pertence”, afirmou.
Na sequência, a ex-BBB também pediu que o internauta deixasse de citar seu nome de forma negativa. “Se não for para falar coisas [boas], te convido a não tocar no meu nome mais. Obrigada. Se cuida e seja mais positiva”, completou.
Acho que você tá vivendo em outro mundo não corro atrás de ninguém talvez antes hoje não,pois sei o meu valor ,se atualize do quanto eu estou trabalhando com equipes incríveis agenda lotada criando um caminho novo e cheio de oportunidades.tenho o pé bem no chão estou fazendo…— Tia Milena (@tiamilenabbb) May 12, 2026
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