Joel DatenaReprodução de vídeo / Band

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Joel Datena passou por uma cirurgia na coluna, no hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta segunda-feira (11), e por isso ficará afastado do comando do "Brasil Urgente", da Band. A informação foi confirmada, em nota, pela emissora. O jornalista Lucas Martins substituirá o apresentador neste período. 
"Joel Datena passou por uma cirurgia na coluna nesta segunda-feira (11) no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele passa bem e, seguindo recomendações médicas, irá se ausentar da apresentação do “Brasil Urgente” nos próximos dias para se dedicar inteiramente à sua recuperação. O apresentador tem recebido todo o apoio da equipe hospitalar e da Band. Durante esse período, o jornalista Lucas Martins comandará o programa", diz o comunicado enviado pela Band. 
No programa de segunda, Lucas Martins já havia se manifestado sobre o afastamento de Joel à frente do programa jornalística. "Você, é claro, está estranhando a ausência do Joel aqui. Ele está passando por uma consulta médica, está cuidando da saúde, como a gente sempre prega por aqui". 
 