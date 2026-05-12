Viviane Araujo - Reprodução de vídeo

Viviane Araujo Reprodução de vídeo

Publicado 12/05/2026 07:57

Rio - Viviane Araujo expôs um pedido feito a Aguinaldo Silva antes de aceitar o papel de Consuêlo na novela "Três Graças", da TV Globo, e revelou o que sentiu nas cenas de beijo com Belo, que interpreta Misael no folhetim, par romântico da personagem dela. Vale lembrar que os dois foram casados de 1998 até 2007 na vida real, e tiveram um término polêmico.

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A atriz admitiu que ficou desconfortável nas gravações. "Não teve nenhuma cena que eu pensei: ‘Ai, que difícil’. Claro, a cena do beijo, não é que foi difícil, nem desagradável, mas teve esse incômodo de: ‘Vou ter que beijar esse cara que, porr*, é meu ex'", afirmou ela, em entrevista ao Leo Dias, no "Melhor da Tarde".

Ela, ainda, destacou que impôs limites para aceitar o papel. "Só falei que não faria cena de sexo. Não faria sentido. Acho que eu não ficaria confortável. Foi o que eu falei com Aguinaldo: 'Se você quer colocar Viviane e Belo juntos novamente, que seja uma coisa bonita, não algo apelativo'".

Vivi destacou que, desde o término do relacionamento , os dois não tinham mais contato e contou como foi o reencontro deles neste trabalho. "A gente não se falava, cada um seguiu a sua vida. A gente não se encontrou pra primeira cena, eu tive duas semanas de preparação, que era necessária, porque a personagem já entrava com tudo rolando. A gente teve esse encontro antes e se falou normalmente: 'Oi, tudo bem? Vamos trabalhar?'. Não teve conversa de passado, nada disso", relembrou.



Questionada por Leo, se Belo chegou a lhe pedir desculpas por situações envolvendo o passado, Viviane foi direta: "Ele não pediu desculpa, mas eu também não esperava isso, não. Eu estava ali bem profissional".

Remoção de cenas de beijo em show

Nos shows, Belo passou a exibir cenas românticas de seu personagem e Consuêlo enquanto cantava "Me bloqueia", tema do casal da novela. A atriz disse que se sentiu desconfortável com a situação e pediu que as imagens não fossem mais utilizadas nas apresentações.

"Não gostei, achei nada a ver. Pedi para ele tirar. Foi amigavelmente, a pessoa que coordena minha parte artística quem entrou em contato. Não achei legal, ali é o Belo fazendo um show, não é o Misael no palco contando uma história. Estava usando imagens fora do trabalho dele", desabafou.

Apoio do marido

Na entrevista, Viviane também contou que recebeu o apoio do marido, Guilherme Militão, para integrar o elenco da novela. Ela lembrou que saiu da reunião com a emissora e ligou para o amado para falar sobre o trabalho, em que precisaria contracenar com o ex. Em casa, eles conversaram melhor sobre o assunto. "A gente ficou meio assim: ‘O que vou falar, como é que vai ser?’. Entendendo como seria tudo", lembrou.



Viviane explicou o quanto gostava do seu trabalho. "Falei: 'Amor, você sabe o quanto amo meu trabalho, o quanto amo fazer isso, e você sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou em tudo. Independente da decisão que eu tomar, quero ter só você do meu lado'", afirmou. Ele, por sua vez, apoiou a mulher. "Ele falou: 'Vida, vamos juntos nessa", contou ela, emocionada.

Militão, ainda, reforçou sua confiança em Vivi. "Eu sei o quanto você é profissional. Você estar lá contracenando, conversando, isso não tem o menor problema, o que vai ser ruim, o difícil, são as coisas de fora. Isso que não é legal, que a gente vai ter que se blindar".

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