Netinho chora no hospital ao desabafar sobre volta do câncer Reprodução / Instagram
Em um vídeo publicado na noite de segunda-feira (11), o dono do hit “Milla” surgiu chorando ao comentar os procedimentos médicos realizados nos últimos dias. “Fiz a biópsia, foi ótimo, não sinto nada. Tomei duas anestesias e não sinto nada. Deus é muito bom. Os médicos são ótimos, o Aliança está excelente. Choro porque sou emotivo. Doutora Gloria é uma das melhores oncologistas do mundo. Amanhã vou fazer biópsia de medula e vai dar tudo certo de novo. Vamos que vamos”, declarou.
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Já na manhã desta terça-feira (12), Netinho voltou às redes sociais para tranquilizar os fãs e explicou que as lágrimas não estavam ligadas à tristeza. “Para quem me viu chorando, não confunda com tristeza. Deus me fez espírito forte, resiliente e que sempre pediu a Ele desafios e sempre venci os desafios, porque entendo que desafios é o que nos molda e transforma em espírito de luz. Estou quase lá. Zona de conforto transforma a vida da gente em um nada”, escreveu.
Na legenda da publicação, o cantor reforçou sua fé e o desejo de seguir nos palcos. “Como espírito de luz, não mais dependente de matéria densa, seguirei ao lado de Jesus Cristo (Deus) por toda a Eternidade. Depois dessa vida lindíssima e vitoriosa que tive e tenho, é o que mais quero. Até lá, cantarei lindos shows emocionando e elevando meus queridos fãs”, afirmou.
Ao anunciar a internação, Netinho já havia revelado detalhes do quadro de saúde. Segundo ele, exames detectaram um acúmulo de urina nos rins causado por uma obstrução no rim esquerdo. Após o procedimento de desobstrução, médicos identificaram o retorno do linfoma. “Tive um acúmulo de xixi nos rins, foi detectado no exame uma obstrução no rim esquerdo. Foi feita a desobstrução, meu rim está livre, porém foi detectado que meu linfoma voltou”, contou o artista.
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