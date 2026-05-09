Cantor Netinho revela volta do linfoma, tipo de câncer que atinge o sistema linfático - Reprodução de vídeo / Instagram

Cantor Netinho revela volta do linfoma, tipo de câncer que atinge o sistema linfáticoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 09/05/2026 17:59 | Atualizado 09/05/2026 18:00

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"Nessa semana tive um acúmulo de xixi nos rins. Foi detectado nos exames uma obstrução no rim esquerdo. Foi feito a desobstrução, meu rim está livre. Porém, foi detectado que meu linfoma voltou", iniciou o dono do sucesso "Milla". "Nessa semana tive um acúmulo de xixi nos rins. Foi detectado nos exames uma obstrução no rim esquerdo. Foi feito a desobstrução, meu rim está livre. Porém, foi detectado que meu linfoma voltou", iniciou o dono do sucesso "Milla".

O baiano explicou que fará novos exames para descobrir qual tratamento será realizado. "E farei uma biópsia amanhã, provavelmente, para detectar qual tipo de tratamento farei agora. Não vai ser como no ano passado, não vou ficar tanto tempo aqui. Não sei se farei quimioterapia", falou.



Assim como fez anteriormente, Netinho pretende compartilhar nas redes a rotina hospitalar na luta contra a doença. "Mostrando para todo mundo como a gente consegue vencer as dificuldades com positividade na mente, alegria e cabeça erguida", disse Netinho.

Em fevereiro do ano passado, o cantor foi internado nesta mesma unidade de saúde, após sentir fortes dores nas costas e dificuldade para andar. Depois de nove dias, recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e foi para a semi-intensiva. Apesar de ter atualizado os fãs sobre o estado de saúde e tratamentos realizados, não revelou o diagnóstico do tumor neste momento.

No mês seguinte, Netinho contou que estava com o linfoma. Na ocasião, cancelou os shows de Carnaval devido o estado de saúde. No entanto, recebeu alta, mas continuou o tratamento. Em julho deste mesmo ano, ele revelou que estava em remissão desde o mês anterior.

Vale lembrar que o baiano já enfrentou outros problemas de saúde. Em 2013, passou por três cirurgias no cérebro, onde foi colocado quatro stents e uma válvula.