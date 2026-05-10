Maluma e Susana Gómez - Reprodução / Instagram

Maluma e Susana GómezReprodução / Instagram

Publicado 10/05/2026 17:02

Rio - Maluma anunciou, neste domingo (10), que será pai pela segunda vez. Através das redes sociais, o cantor colombiano compartilhou um registro ao lado da primogênita, Paris, de 2 anos, beijando a barriga da mulher, Susana Gómez.

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Na legenda da publicação, o artista colocou um 'emoji' azul, indicando que o caçula é menino, apesar de não ter deixado explícito. Discreta, o perfil no Instagram da arquiteta é privado. A primogênita do casal, que está junto desde 2020, nasceu no dia 9 de março de 2024.

A novidade deixou os fãs animados. "Um mini Maluma", comentou um admirador. "Que felicidade", disse uma internauta. "Ai, meu Deus. Que benção", expressou outra pessoa. "Felicidades! Agora a Paris é irmã mais velha", falou mais alguém.



