Marvvila recebe MC Rebecca em show - Divulgação

Marvvila recebe MC Rebecca em showDivulgação

Publicado 10/05/2026 12:23 | Atualizado 10/05/2026 12:24

Rio - A cantora Marvvila apresentou, na noite deste sábado (9), mais uma edição do projeto “Só VVAMO”, na Arena Errejota, espaço localizado no estacionamento leste do Shopping Metropolitano Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

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O show reuniu convidados do samba, pagode e funk. Um dos momentos da noite aconteceu durante a participação de MC Rebecca. As artistas dividiram o palco em apresentações que misturaram diferentes ritmos e animaram o público presente.O evento também contou com participações de Arlindinho, Adriano Ribeiro, Nego Damoé, Robinho e do Primeiro Amor.Durante a apresentação, Marvvila incluiu no repertório músicas conhecidas pelo público, como “A Pagodeira”, “Nike e Shortinho”, “Vendaval” e “Você Não Vai Sofrer”.Após o compromisso no Rio, a cantora segue para apresentações internacionais. A agenda prevê shows em Angola e, na sequência, em Portugal.