Marvvila recebe MC Rebecca em showDivulgação
O show reuniu convidados do samba, pagode e funk. Um dos momentos da noite aconteceu durante a participação de MC Rebecca. As artistas dividiram o palco em apresentações que misturaram diferentes ritmos e animaram o público presente.
O evento também contou com participações de Arlindinho, Adriano Ribeiro, Nego Damoé, Robinho e do Primeiro Amor.
Durante a apresentação, Marvvila incluiu no repertório músicas conhecidas pelo público, como “A Pagodeira”, “Nike e Shortinho”, “Vendaval” e “Você Não Vai Sofrer”.
Após o compromisso no Rio, a cantora segue para apresentações internacionais. A agenda prevê shows em Angola e, na sequência, em Portugal.
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