Ary Mirelle falou sobre mudanças no corpo após gestações Reprodução/Instagram

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Rio - Ary Mirelle comentou os desafios para manter o corpo após o nascimento dos filhos, Jorge e Joaquim, frutos do casamento com João Gomes. Nesta segunda-feira (11), a influenciadora relatou que, apesar da perda de 14kg, ela mantém a barriguinha devido a diástase resultante das gestações. 
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Ary Mirelle perdeu cerca de 14kg após nascimentos dos filhos - Reprodução/Instagram
Ary Mirelle é mãe de Jorge e Joaquim - Reprodução/Instagram
Ary Mirelle - Reprodução/Instagram
Ary Mirelle falou sobre mudanças no corpo após gestações - Reprodução/Instagram
"Agora mostrando a realidade...De como que fica a pochetezinha. Minha gente, é tão difícil. A pessoa emagrece e tudo, mas a barriga saliente. Mas não é nem por nada, é por causa da diástase mesmo", afirmou ela. 
A influenciadora contou aos seguidores que pratica atividades físicas específicas para melhorar a condição. "Aí tem que estar fazendo exercício para a diástase...Fica uma pochete. Eu emagreci todinha, mas a diástase maltrata a vida da mãe", disse. 
Juntos desde 2022, Ary Mirelle e João Gomes oficializaram a união em outubro de 2024.  